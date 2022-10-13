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13 октября, 17:26

Пилот «Формулы-2» Пуршер примет участие в первой свободной практике «Гран-при США» в составе «Альфа Ромео»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Формулы-2» Тео Пуршер примет участие в первой сессии свободных заездов этапа «Формулы-1» в США.

19-летний француз займет место в болиде Валттери Боттаса. Это будет дебют спортсмена в «Королевских гонках».

Пуршер занимает второе место в личном зачете «Формулы-2» в сезоне-2022. Гонщик уже не сможет опуститься ниже в таблице, но и не сможет побороться за чемпионство: титул досрочно завоевал бразилец Фелипе Другович.

«Гран-при США» в рамках сезона-2022 в «Формуле-1» пройдет с 21 по 23 октября.

Формула-1
Альфа Ромео
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