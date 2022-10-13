Марко назвал чушью разговоры о том, что Ферстаппен может потерять титул сезона-2021

Спортивный консультант команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о том, что пилот команды Макс Ферстаппен может потерять чемпионский титул сезона-2021 из-за нарушения финансового регламента австрийским коллективом.

«Я могу сказать, что мы не считаем, что нарушили лимит бюджета. На данный момент мы продолжаем вести переговоры с FIA. Посмотрим, какой будет итог, разговор будет продолжаться. Слухи о том, что Ферстаппен может потерять прошлогодний титул? Полная чушь. Если обратимся к прошлому опыту, увидим, что FIA очень мягко относится даже к максимальным нарушениям», — приводит слова Марко F1-Insider.

По итогам публикации финансовой отчетности команд нарушения также зафиксировали у «Астон Мартин», однако они признаны процедурными. Согласно регламенту, в случае превышения потолка бюджета, тем более серьезного, команду ждет наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседес» 28 очков.