Педро де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»

«Астон Мартин» объявил о том, что бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса стал амбассадором команды.

51-летний испанец будет заниматься работой в сфере медиа, маркетинга, продвижения и коммерции.

«Педро будет пытаться максимизировать потенциал нашей команды за пределами трассы», — говорится в заявлении «Астон Мартин».

Также де ла Роса будет выполнять роль советника программы развития гонщиков и помогать в системе отбора юниоров.

Педро де ла Роса выступал в «Формуле-1» за «Эрроуз», «Ягуар», «Макларен», «Заубер» и HRT, а затем был тест-пилотом «Феррари». Он принял участие в 92 этапах «Королевских гонок», лучший результат испанца — второе место на «Гран-при Венгрии» в 2006 году.