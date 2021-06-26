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Пилот «Астон Мартин» Стролл разместил на своем шлеме логотип «Монреаля»

14:36
Шлем Лэнса Стролла с изображением логотипа «Монреаля». Фото Instagram
Шлем Лэнса Стролла с изображением логотипа «Монреаля». Фото Instagram
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл разместил у себя на шлеме логотип хоккейного «Монреаля».

Таким образом канадец, выступающий в «Формуле-1», поддержал команду из родного города, которая вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

Шлем Лэнса Стролла с изображением логотипа "Монреаля". Фото Instagram
Шлем Лэнса Стролла с изображением логотипа «Монреаля». Фото Instagram

В финале Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с действующим обладателем трофея, «Тампой». Первый матч состоится 29 июня.

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Иван Торопцев все материалы автора
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