Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Штирии», Мазепин стал последним

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Штирии».

Время британца — 1.04,369. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — +0,204 секунды), третьим стал партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,463).

Российский гонщик Никита Мазепин занял последнее, 20-е место по итогам практики (+2,323). Во время сессии россиянина развернуло на трассе, но он смог справиться с управлением и избежать аварии. После этого Мазепин продолжил выступление. Отметим, что его партнер по команде, Мик Шумахер показал 16-е время (+1,623).

Our title runners @LewisHamilton and @Max33Verstappen take the top two spots in FP3!



Not long till qualifying will be here... ?#StyrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/VSXk1x30FD — Formula 1 (@F1) June 26, 2021

«Гран-при Штирии» проходит с 25 по 27 июня. Сегодня, 26 июня состоится квалификация, начало -в 16.00 (мск).