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Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Штирии», Мазепин стал последним

14:02
Льюис Хэмилтон. Фото Twitter
Льюис Хэмилтон. Фото Twitter
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Штирии».

Время британца — 1.04,369. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — +0,204 секунды), третьим стал партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,463).

Российский гонщик Никита Мазепин занял последнее, 20-е место по итогам практики (+2,323). Во время сессии россиянина развернуло на трассе, но он смог справиться с управлением и избежать аварии. После этого Мазепин продолжил выступление. Отметим, что его партнер по команде, Мик Шумахер показал 16-е время (+1,623).

«Гран-при Штирии» проходит с 25 по 27 июня. Сегодня, 26 июня состоится квалификация, начало -в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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