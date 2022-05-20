Феттель об обновленном болиде «Астон Мартин»: «Не ждем моментального скачка вперед, но мы верим в эту концепцию»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что ему интересно посмотреть на работу обновленного болида команды на «Гран-при Испании».

«Мы знаем, что теперь наша машина выглядит иначе, команда очень много работала на базе, чтобы успеть изготовить новые детали для двух болидов сразу. Любопытно посмотреть, каким будет поведение новой машины на трассе. Вот что нам действительно интересно. Мы не ждем большого скачка вперед сразу же, но мы верим в эту концепцию и верим, что идя этим путем сможем добиться существенного прогресса. Любопытно, как будет работать машина», — приводит слова Феттеля Motorsport.

«Гран-при Испании» стартует сегодня, 20 мая, и завершится 22 мая.

Феттель после пяти этапов «Формулы-1» занимает 14-е место, набрав 4 очка. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» находится на девятой позиции (6 очков).