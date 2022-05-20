Леклер показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Испании».

Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс. Третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Вторая практика начнется сегодня, 20 мая, в 18.00 мск.

Гонка на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет 22 мая.

Гран-при Испании

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,828 (27 кругов)

2. Карлос Сайнс («Феррари») — +0,079 (27)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,336 (28)

4. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,762 (28)

5. Фернандо Алонсо («Альпин») — +0,940 (24)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,983 (27)

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,451 (24)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,594 (23)

9. Даниэль Риккардо («Макларен») — +1,909 (23)

10. Юки Цунода («Альфа Таури») — +1,986 (28)

11. Эстебан Окон («Альпин») — +2,063 (26)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») — +2,092 (23)

13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,147 (20)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,261 (16)

15. Мик Шумахер («Хаас») — +2,318 (21)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +2,336 (20)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +2,786 (25)

18. Ник де Врис («Уильямс») — +3,092 (28)

19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,183 (27)

20. Юри Випс («Ред Булл») — +4,310 (23)