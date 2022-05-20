Леклер показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Испании»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Испании».
Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс. Третье время у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Вторая практика начнется сегодня, 20 мая, в 18.00 мск.
Гонка на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет 22 мая.
Гран-при Испании
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,828 (27 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») — +0,079 (27)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,336 (28)
4. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,762 (28)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») — +0,940 (24)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,983 (27)
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,451 (24)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,594 (23)
9. Даниэль Риккардо («Макларен») — +1,909 (23)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») — +1,986 (28)
11. Эстебан Окон («Альпин») — +2,063 (26)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») — +2,092 (23)
13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,147 (20)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,261 (16)
15. Мик Шумахер («Хаас») — +2,318 (21)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — +2,336 (20)
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +2,786 (25)
18. Ник де Врис («Уильямс») — +3,092 (28)
19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,183 (27)
20. Юри Випс («Ред Булл») — +4,310 (23)