Гасли обеспокоен тем, что «Гран-при Франции» может исчезнуть из календаря «Формулы-1»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил обеспокоенность тем, что его домашний «Гран-при Франции» может пропасть из календаря «Формулы-1».

Контракт «Королевских гонок» на проведение этапа во Франции на автодроме «Поль Рикар» действует до конца 2022 года.

«Конечно, это меня волнует. Я вовлечен в переговоры и в курсе нынешней ситуации. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать организаторов гонки. Не мне вкладывать деньги в проведение этапа, плюс эти вопросы всегда связаны с политическими и финансовыми причинами, но я надеюсь, что стороны достигнут соглашения. Я из Франции, Эстебан Окон из Франции, команда «Альпин» представляет эту страну. Франция — часть истории автоспорта, будет грустно, если у нас не будет домашней гонки несколько лет. Я уверен, что решение будет найдено», — приводит Motorsportweek слова Гасли.

В сезоне-2022 «Гран-при Франции» пройдет с 22 по 24 июля.