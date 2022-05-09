Феттель о столкновении с Шумахером: «Мы должны были действовать аккуратнее»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с гонщиком «Хааса» Миком Шумахером на «Гран-при Майами».

«Конечно, очень жаль, что мы оба вступили в контакт и не заработали очков. Мы должны были действовать аккуратнее, но нужно еще раз посмотреть момент», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

Шумахер также высказался об этом инциденте: «Я старался не ехать слишком близко, пытался оставить немного пространства, но опять же, очевидно, было слишком тесно. Надо будет посмотреть».

На 54-м круге гонки Шумахер попытался обойти Феттеля с внутренней стороны, но между ними произошел контакт, в результате которого оба гонщика получили повреждения. Стюарды расследовали инцидент, но решили не предпринимать никаких дальнейших действий.

В итоге Феттель сошел с дистанции на «Гран-при Майами», а Шумахер финишировал 15-м.