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Руководитель «Феррари»: «Ред Булл» перестанет обновляться в какой-то момент из-за потолка расходов»

Руководитель «Феррари» надеется, что «Ред Булл» перестанет обновляться из-за потолка расходов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что его команда отставала от «Ред Булла» на «Гран-при Майами».

«Они улучшили скорость со старта сезона, внедрили обновления, это так. В последних двух гонках «Ред Булл», пожалуй, был на пару десятых быстрее нас. Не сомневаюсь, что нам придется развиваться и привозить новинки, чтобы удерживать темп. Надеюсь, в какой-то момент «Ред Булл» перестанет обновляться из-за потолка расходов — в противном случае я не понимаю, как они смогут это делать», — приводит слова Бинотто Autosport.

Также руководитель «Феррари» рассказал, об изменениях в болидах команды, которые готовятся к «Гран-при Испании».

«На следующих этапах наша очередь развивать болид изо всех сил, внедрять новинки. Думаю, не новость, что мы надеемся привезти в Барселону детали, которые для нас важны. Как и всегда, я надеюсь, что они оправдают ожидания и помогут сократить отставание от «Ред Булл». У нас нет денег, чтобы тратиться на обновления к каждому этапу. Дело не в нашей неспособности, а в потолке расходов. Поэтому нужно сосредоточиться на развитии в нужный момент и тратить финансы правильно», — добавил Бинотто.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Майами». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.

«Гран-при Испании» пройдет с 20 по 22 мая в Барселоне.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/ferrari-confident-faster-red-bull-cant-maintain-f1-upgrade-spend/10301784/
Формула-1
Ред Булл
Феррари
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