ФИА велела Расселлу пропустить Хэмилтона из-за нелегального обгона на «Гран-при Майами»

Международная автомобильная федерация (ФИА) велела пилоту «Мерседес» Джорджу Расселлу пропустить своего напарника Льюиса Хэмилтона во время гонки «Гран-при Майами».

На 50-м круге «Гран-при» Расселл обогнал напарника, полностью выехав за пределы трека. После этого Джордж пропустил Хэмилтона, после чего снова совершил обгон.

«Никакого диалога с ФИА не было, и, думаю, это правильно. ФИА сказала нам: «Они должны поменяться позициями», — заявил руководитель команды Тото Вольфф RaceFans.

Расселл финишировал пятым, а Хэмилтон — шестым. Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.