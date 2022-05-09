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Сегодня, 15:13

ФИА велела Расселлу пропустить Хэмилтона из-за нелегального обгона на «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Международная автомобильная федерация (ФИА) велела пилоту «Мерседес» Джорджу Расселлу пропустить своего напарника Льюиса Хэмилтона во время гонки «Гран-при Майами».

На 50-м круге «Гран-при» Расселл обогнал напарника, полностью выехав за пределы трека. После этого Джордж пропустил Хэмилтона, после чего снова совершил обгон.

«Никакого диалога с ФИА не было, и, думаю, это правильно. ФИА сказала нам: «Они должны поменяться позициями», — заявил руководитель команды Тото Вольфф RaceFans.

Расселл финишировал пятым, а Хэмилтон — шестым. Победил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Источник: https://www.racefans.net/2022/05/09/fia-told-mercedes-to-move-hamilton-back-in-front-of-russell-wolff/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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