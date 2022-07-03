Пилот «Альфа Ромео» избежал серьезных травм после аварии на старте «Гран-при Великобритании»

Команда «Альфа Ромео» сообщила о состоянии пилота Гауньюй Чжоу, который попал в серьезную аварию на «Гран-при Великобритании».

Уже на первом круге болид китайского гонщика перевернулся и вылетел с трассы. Машина после удара перевернулась кверху днищем, заскользила на дуге безопасности, затем начала кувыркаться в гравии и перелетела барьер из шин. Болид ударился о металлическое ограждение и замер на боку.

Пилот только с постороннее помощью смог покинуть машину, после чего его немедленно доставили в медицинский центр автодрома.

Предварительный медицинский осмотр показал, что Чжоу избежал серьезных травм. Он остается под наблюдением врачей.