Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:29

Пилот «Альфа Ромео» избежал серьезных травм после аварии на старте «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Авария Гауньюй Чжоу.
Фото Reuters

Команда «Альфа Ромео» сообщила о состоянии пилота Гауньюй Чжоу, который попал в серьезную аварию на «Гран-при Великобритании».

Уже на первом круге болид китайского гонщика перевернулся и вылетел с трассы. Машина после удара перевернулась кверху днищем, заскользила на дуге безопасности, затем начала кувыркаться в гравии и перелетела барьер из шин. Болид ударился о металлическое ограждение и замер на боку.

Пилот только с постороннее помощью смог покинуть машину, после чего его немедленно доставили в медицинский центр автодрома.

Предварительный медицинский осмотр показал, что Чжоу избежал серьезных травм. Он остается под наблюдением врачей.

Альфа Ромео
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонка «Гран-при Великобритании» была возобновлена после остановки красными флагами

Пилот «Альфа Ромео» был отпущен из медицинского центра после аварии на «Гран-при Великобритании»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости