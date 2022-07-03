Гонка «Гран-при Великобритании» была возобновлена после остановки красными флагами

Гонка «Гран-при Великобритании» была остановлена после серьезной аварии на первом круге после старта.

Болид, за рулем которого находился пилот команды «Альфа Ромео» Гауньюй Чжоу, вылетел за пределы трассы и перевернулся.

Гонка была немедленно остановлена красными флагами. Рестарт был назначен на 17.56 по московскому времени. Рестарт был дан по позициям, занятым в квалификации.

Отметим, что сам Чжоу был доставлен в больницу. По предварительным данным, гонщик избежал серьезных травм.