Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:09

Гонка «Гран-при Великобритании» была возобновлена после остановки красными флагами

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гонка «Гран-при Великобритании» была остановлена после серьезной аварии на первом круге после старта.

Болид, за рулем которого находился пилот команды «Альфа Ромео» Гауньюй Чжоу, вылетел за пределы трассы и перевернулся.

Гонка была немедленно остановлена красными флагами. Рестарт был назначен на 17.56 по московскому времени. Рестарт был дан по позициям, занятым в квалификации.

Отметим, что сам Чжоу был доставлен в больницу. По предварительным данным, гонщик избежал серьезных травм.

Формула-1
Альфа Ромео
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определена процедура рестарта «Гран-при Великобритании»

Пилот «Альфа Ромео» избежал серьезных травм после аварии на старте «Гран-при Великобритании»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости