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3 марта, 11:22

Отец Ферстаппена заявил, что глава «Ред Булл» Хорнер должен уйти в отставку

Виктория Кравченко
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Кристиан Хорнер.
Фото AFP

Отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал уйти в отставку руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Он отметил, что пока функционер не покинет свой пост команда будет под угрозой распада.

«Так продолжаться не может, ситуация взрывоопасная. Он изображает жертву, хотя сам является причиной возникших проблем», — цитирует Ферстаппена-старшего Daily Mail.

По данным источника, 1 марта Йос устроил большой скандал в офисе Хорнера в паддоке «Гран-при Бахрейна».

28 февраля сообщалось, что Хорнер сохранит пост руководителя «Ред Булл» после обвинений в домогательствах.

Ранее стало известно, что сотрудница команды «Формулы-1» обвиняет Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. «Ред Булл» начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.

Хорнер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.

Формула-1
Кристиан Хорнер
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