Источник: главу команды «Ред Булл» Хорнера обвинили в домогательствах

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер обвиняется в домогательствах, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, выдвинутые ранее обвинения в неподобающем поведении, включают в себя домогательства. Глава «Ред Булл» отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Он также предложил ей 650 тысяч фунтов стерлингов за молчание.

Сотрудница «Ред Булл» обвиняет Хорнера в «неподобающем, контролирующем поведении». 5 февраля стало известно, что команда в связи с этим начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.