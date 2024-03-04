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4 марта, 14:59

Президент FIA обсудил с Эрдоганом возвращение «Гран-при Турции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем обсудил возможность возвращения «Гран-при Турции» с лидером страны Реджепом Эрдоганом, сообщает Motorsport.com.

По данным источника, на встрече также присутствовали член Всемирного совета FIA по автоспорту Серкан Язичи и Эрен Уклертопраги, президент турецкой федерации автомобильного спорта.

«Мне было очень приятно встретиться с президентом Эрдоганом. Наши переговоры были посвящены целому ряду тем. Мы обсудили возможность возвращения «Формулы-1» и WRC в Турцию. «Истанбул Парк» — современная трасса, которая пользуется популярностью у гонщиков. Президент Эрдоган также признает важность экономического и культурного влияния, которое автоспорт мирового класса оказывает на страну», — заявил бен Сулайем.

«Гран-при Турции» проводился в 2005-2011 и 2020-2021 годах на трассе «Истанбул-парк». Страна принимала десять этапов WRC в 2003-2006, 2008-2010 и 2018-2020 годах.

Источник: Motorsport.com
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