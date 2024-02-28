Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

28 февраля, 19:17

Хорнер сохранит пост руководителя «Ред Булл» после обвинений в домогательствах

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристиан Хорнер.
Фото AFP

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер останется на своем посту после обвинений в домогательствах, сообщает PA Sport.

«Независимое расследование обвинений, выдвинутых против Хорнера, завершено, и «Ред Булл» может подтвердить, что жалоба была отклонена. Заявитель имеет право на апелляцию», — цитирует заявление «Ред Булл» портал Autosport.

Ранее стало известно, что сотрудница команды «Формулы-1» обвиняет Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. «Ред Булл» начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.

Хорнер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
1
2
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Подозреваемый в домогательстве глава «Ред Булл» поехал на Гран-при Бахрейна

Глава команды «Ред Булл» Хорнер заявил, что рад завершению расследования против него
Новости
RSS RSS
Все новости