Хорнер сохранит пост руководителя «Ред Булл» после обвинений в домогательствах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер останется на своем посту после обвинений в домогательствах, сообщает PA Sport.

«Независимое расследование обвинений, выдвинутых против Хорнера, завершено, и «Ред Булл» может подтвердить, что жалоба была отклонена. Заявитель имеет право на апелляцию», — цитирует заявление «Ред Булл» портал Autosport.

Ранее стало известно, что сотрудница команды «Формулы-1» обвиняет Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах. «Ред Булл» начала внутреннее расследование. При этом 50-летний специалист полностью отрицает все обвинения в свой адрес.

Хорнер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.