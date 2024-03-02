Ферстаппен сравнялся по количеству «Больших шлемов» с Шумахером

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал «Большой шлем» на «Гран-при Бахрейна». Он выиграл поул и гонку, проехал быстрейший круг и лидировал от старта до финиша.

Это достижение стало 5 в карьере Ферстаппена. По этому показателю 26-летний гонщик поднялся на третье место в истории «Формулы-1» и сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером и итальянцем Альберто Аскари.

Лидером по «Большим шлемам» является Джим Кларк (8), на втором месте — Льюис Хэмилтон (6).

Ферстаппен выиграл «Гран-при Бахрейна» с отрывом в 22 секунды. Второе место занял Серхио Перес («Ред Булл»), третье — Карлос Сайнс («Феррари»).