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2 марта, 23:42

Ферстаппен сравнялся по количеству «Больших шлемов» с Шумахером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал «Большой шлем» на «Гран-при Бахрейна». Он выиграл поул и гонку, проехал быстрейший круг и лидировал от старта до финиша.

Это достижение стало 5 в карьере Ферстаппена. По этому показателю 26-летний гонщик поднялся на третье место в истории «Формулы-1» и сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером и итальянцем Альберто Аскари.

Лидером по «Большим шлемам» является Джим Кларк (8), на втором месте — Льюис Хэмилтон (6).

Ферстаппен выиграл «Гран-при Бахрейна» с отрывом в 22 секунды. Второе место занял Серхио Перес («Ред Булл»), третье — Карлос Сайнс («Феррари»).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
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