Норрис признался, что ему не нравится управлять болидом «Макларена»

Британский пилот Ландо Норрис рассказал, как чувствует себя за рулем болида «Макларена».

«Мне не нравится управлять машиной так, как я должен это делать сейчас. Я чувствую, что она совсем не соответствует моим сильным сторонам. Я хочу иметь возможность преодолевать поворот по U-образной траектории, развивая при этом минимальную скорость. Мне как никогда приходится проезжать по V-образной траектории. Я никогда не был большим поклонником этого, мне это не очень нравится», — приводит RacingNews365 слова Норриса.

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Норрис в личном зачете «Формулы-1» идет на 8-й строчке (69 очков). 23-летний пилот дважды поднимался на подиум в этом сезоне.