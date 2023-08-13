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Сегодня, 20:06

Норрис признался, что ему не нравится управлять болидом «Макларена»

Алина Савинова
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Британский пилот Ландо Норрис рассказал, как чувствует себя за рулем болида «Макларена».

«Мне не нравится управлять машиной так, как я должен это делать сейчас. Я чувствую, что она совсем не соответствует моим сильным сторонам. Я хочу иметь возможность преодолевать поворот по U-образной траектории, развивая при этом минимальную скорость. Мне как никогда приходится проезжать по V-образной траектории. Я никогда не был большим поклонником этого, мне это не очень нравится», — приводит RacingNews365 слова Норриса.

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Норрис в личном зачете «Формулы-1» идет на 8-й строчке (69 очков). 23-летний пилот дважды поднимался на подиум в этом сезоне.

Источник: https://racingnews365.com/norris-details-mclaren-struggles-i-dont-like-the-car
Формула-1
Ландо Норрис
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