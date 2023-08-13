Росберг дал совет пилоту «Ред Булл» Пересу

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг призвал пилота «Ред Булл» Серхио Переса не обращать внимания на критику в свой адрес и сосредоточиться исключительно на пилотировании.

«Я бы порекомендовал Серхио не заглядывать в социальные сети, потому что он увидит там много мемов, комментариев, направленных против него. Журналисты задают всякие вопросы, так что ему действительно нужно отделить себя от всего этого. Единственная проблема в том, что ему все еще нужно приезжать на автодром и сидеть там перед 50 журналистами, которые спросят его: «Эй, Серхио, вы выглядите так, будто у вас самые большие проблемы за все время карьеры. Как думаете, удастся ли вам с ними справиться?» Это всегда влияет на тебя, потому что ты должен слушать, ты не можешь игнорировать, ты должен отвечать на вопросы», — цитирует Росберга Racingnews365.

На данный момент Перес занимает 2-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 189 очков. 33-летний мексиканский автогонщик 7 раз поднимался на подиум в текущем сезоне.