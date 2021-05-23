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Норрис поделился ожиданиями от гонки на «Гран-при Монако»

10:30
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис высказался о предстоящей гонке на «Гран-при Монако».

«В третьем сегменте мой круг был одним из лучших в карьере. Этого трудно добиться в Монако. Пятое место — это лучшее, чего мы ожидали. Опередить Переса и Хэмилтона было для нас потрясающе. Я очень счастлив.

Какое место планируем занять? Пятое! Хэмилтон и Перес будут быстрее, но мы уже доказывали, что для победы не обязательно иметь лучшую машину. Так что наш план состоит в том, чтобы оставить соперников позади», - приводит слова Норриса Sky Sports.

Гонка на «Гран-при Монако» состоится 23 мая. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/news/12479/12314069/lando-norris-revels-in-monaco-gp-qualifying-and-sets-sights-on-keeping-ahead-of-lewis-hamilton-sergio-perez

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