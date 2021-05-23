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Инженеры «Феррари» не выявили серьезных повреждений коробки передач на машине Леклера

06:58
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Инженеры «Феррари» не обнаружили серьезных повреждений коробки передач на болиде Шарля Леклера, сообщает The Race.

В конце квалификации «Гран-при Монако» Леклер разбил свой болид, при этом монегаск завоевал поул-позицию. В случае, если бы его машине потребовалась замена коробки передач, пилот бы получил штраф и лишился возможности стартовать с первого места в гонке. Согласно информации источника, замена коробки не потребуется и Леклер сохранит поул. Отмечается, что окончательное решение по поводу машины Леклера в «Феррари» примут после еще одного осмотра за несколько часов до гонки.

Гонка в рамках «Гран-при Монако» состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-1/no-serious-damage-to-leclerc-gearbox-final-call-on-sunday/

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