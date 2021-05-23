Гонка в Монако станет для «Уильямс» 750-й в «Формуле-1»
10:39
«Гран-при Монако» станет для команды «Уильямс» 750-й в истории «Формулы-1».
Британская команда была основана в 1977 году Фрэнком Уильямсом. «Уильямс» 9 раз выигрывал Кубок конструкторов, пилоты в составе команды 7 раз становились чемпионами «Формулы-1». «Уильямс» выиграл 114 «Гран-при» и 312 раз попадал на подиум.
We are Williams. Then, now, forever.#Williams750 pic.twitter.com/nV9i2D4L2H— Williams Racing (@WilliamsRacing) May 23, 2021
Гонка в рамках «Гран-при Монако» состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск).
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