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Гонка в Монако станет для «Уильямс» 750-й в «Формуле-1»

10:39
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«Гран-при Монако» станет для команды «Уильямс» 750-й в истории «Формулы-1».

Британская команда была основана в 1977 году Фрэнком Уильямсом. «Уильямс» 9 раз выигрывал Кубок конструкторов, пилоты в составе команды 7 раз становились чемпионами «Формулы-1». «Уильямс» выиграл 114 «Гран-при» и 312 раз попадал на подиум.

Гонка в рамках «Гран-при Монако» состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск).

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