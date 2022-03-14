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Сегодня, 14:19

Шумахер — о Магнуссене: «Его возвращение будет полезным и для меня, и для команды»

Мик Шумахер считает, что приход Магнуссена будет полезным для «Хааса»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о приходе в команду Кевина Магнуссена, который заменил Никиту Мазепина.

«Это будет полезным и для меня, и для команды. Магнуссен был частью команды четыре года, но затем пропустил сезон. Он нравится всем в команде, у нас отличная атмосфера, и мы можем ориентироваться на его результаты. Я могу извлечь пользу из его опыта, он является для меня хорошим ориентиром.

У меня есть возможность теперь соревноваться с более опытным напарником, выступать под этим прессингом. А это может стать для меня позитивным изменением", — приводит слова Шумахера портал racingnews365.

По итогам трех дней тестов в Бахрейне Шумахер показал второе по скорости время, Магнуссен занял 10-ю строчку в сводной таблице по итогам тестовых заездов.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://racingnews365.com/schumacher-welcomes-pressure-of-having-magnussen-as-teammate
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Мик Шумахер
Никита Мазепин
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