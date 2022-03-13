Магнуссен: «У «Хааса» очень быстрая машина!»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от болида команды после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

«Меня не было в «Формуле-1» полтора года, очень приятно вернуться, еще и в такую быструю команду. Во второй день тестов мы тренировали квалификацию и ощущения были просто супер, машина очень быстрая!



Я думал, болид будет медленнее. Надо признать, я не очень понимаю новый регламент, потому что еще не сталкивался с ним. Я ожидал, что мы покажем время хуже, чем получилось, но в пятницу вечером я оказался всего на 0,8 секунды медленнее времени Мика Шумахера в прошлогодней квалификации на «Гран-при Бахрейна». По крайней мере, эта машина не сильно медленнее прошлогоднего «Хааса». В любом случае, здорово вновь быть за рулем машины «Формулы-1», — приводит GPFans слова Магнуссена.

По итогам трех дней тестов в Бахрейне Мик Шумахер показал второе по скорости время, Магнуссен занял 10-ю строчку в сводной таблице по итогам тестовых заездов.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.