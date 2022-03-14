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Сегодня, 14:38

Грожан не собирается возвращаться в «Формулу-1»

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Ромен Грожан.
Фото Global Look Press

Швейцарско-французский гонщик Ромен Грожан поразмышлял о шансах вернуться в «Формулу-1». Грожан выступал в «Формуле-1» в 2009 году, а также с 2012 по 2020 годы.

«Многие спрашивали, вернулся бы я. Я бы не вернулся. Очень счастлив в США, в «Индикаре». Мне очень нравится, что каждый уик-энд есть шанс на победу. Я провел невероятную карьеру в «Ф-1», это было огромной частью моей жизни. Но прямо сейчас я на следующем этапе и настроен на победы в гонках и, возможно, борьбу за титул», — сказал француз.

В этом сезоне гонщик дебютировал в «Серии Индикар». По итогам первой гонки сезона-2022 в Сент-Питерсберге Грожан занял пятое место.

Формула-1
Ромен Грожан
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