Мик Шумахер считает, что «Хаас» сможет бороться за подиум в гонках нового сезона

Пилот «Хаас» Мик Шумахер считает, что его команда сможет бороться за подиум в гонках нового сезона «Формулы-1».

«С учетом всех обстоятельств и моего разворота на первом круге из-за контакта с Оконом пилотировать во время первой гонки было не очень приятно, кто знает, какой урон получила машина. Впрочем, Магнуссен финишировал пятым, а это значит, что наши болиды способны на такие результаты, и я могу добиваться того же самого. Значит, мы можем бороться за попадание на подиум в случае, если будет непредсказуемый этап, а в «Формуле-1» такие этапы — обычное дело», — приводит Motorsportweek слова Шумахера.

Мик Шумахер занял 11-е место по итогам первой гонки сезона в Бахрейне. Второй этап сезона пройдет в Саудовской Аравии с 25 по 27 марта.