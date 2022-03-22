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Мик Шумахер считает, что «Хаас» сможет бороться за подиум в гонках нового сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер считает, что его команда сможет бороться за подиум в гонках нового сезона «Формулы-1».

«С учетом всех обстоятельств и моего разворота на первом круге из-за контакта с Оконом пилотировать во время первой гонки было не очень приятно, кто знает, какой урон получила машина. Впрочем, Магнуссен финишировал пятым, а это значит, что наши болиды способны на такие результаты, и я могу добиваться того же самого. Значит, мы можем бороться за попадание на подиум в случае, если будет непредсказуемый этап, а в «Формуле-1» такие этапы — обычное дело», — приводит Motorsportweek слова Шумахера.

Мик Шумахер занял 11-е место по итогам первой гонки сезона в Бахрейне. Второй этап сезона пройдет в Саудовской Аравии с 25 по 27 марта.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/22/haas-can-be-close-to-podium-in-crazy-f1-races-schumacher/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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