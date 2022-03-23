Стали известны два главных претендента на замену «Гран-при России»

Названы главные претенденты на замену этапа «Гран-при России» «Формулы-1».

Как сообщает в Twitter журналист Серхио Родригес, автодром «Портимао» в Португалии, а также трасса «Истанбул-Парк» в Турции являются наиболее вероятными местами на замену отмененного этапа.

Напомним, «Ф-1» объявила о расторжении контракта на проведении «Гран-при России» в начале марта. Таким образом, российский этап, исключенный из календаря сезона-2022, не вернется в чемпионат мира в 2023 году и далее.

В 2022 году «Гран-при России» должен был в последний раз пройти на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.