Ибрагимович посетил базу «Феррари» и прокатился на машине 296 GTB

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил базу «Феррари», сообщает Twitter команды «Формулы-1».

40-летний футболист встретился с пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером и проехался на Ferrari 296 Gtb на базе команды.

Златан Ибрагимович. «Феррари»

Златан Ибрагимович и Карлос Сайнс. «Феррари»

На «Гран-при Бахрейна» победил пилот «Ферарри» Леклер, вторым стал его напарник Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».