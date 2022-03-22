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Сегодня, 14:44

Ибрагимович посетил базу «Феррари» и прокатился на машине 296 GTB

Анна Горшкова
Корреспондент
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Златан Ибрагимович и Шарль Леклер.
Фото «Феррари»
Златан Ибрагимович.
Фото «Феррари»
Златан Ибрагимович и Карлос Сайнс.
Фото «Феррари»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил базу «Феррари», сообщает Twitter команды «Формулы-1».

40-летний футболист встретился с пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером и проехался на Ferrari 296 Gtb на базе команды.

Златан Ибрагимович. Фото "Феррари"
Златан Ибрагимович.
«Феррари»
Златан Ибрагимович и Карлос Сайнс. Фото "Феррари"
Златан Ибрагимович и Карлос Сайнс.
«Феррари»

На «Гран-при Бахрейна» победил пилот «Ферарри» Леклер, вторым стал его напарник Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Источник: https://twitter.com/Ferrari/status/1505948544175333376?s=20&t=VHTvlXNE_rhL56DCPy6D1g
Златан Ибрагимович
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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