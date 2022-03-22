Ибрагимович посетил базу «Феррари» и прокатился на машине 296 GTB
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил базу «Феррари», сообщает Twitter команды «Формулы-1».
40-летний футболист встретился с пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером и проехался на Ferrari 296 Gtb на базе команды.
Златан Ибрагимович.
«Феррари»
Златан Ибрагимович и Карлос Сайнс.
«Феррари»
На «Гран-при Бахрейна» победил пилот «Ферарри» Леклер, вторым стал его напарник Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
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