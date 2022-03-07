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Сегодня, 14:53

Мик Шумахер: «Не жалею, что выступаю за «Хаас», я здесь счастлив»

Мик Шумахер не жалеет, что выступает за «Хаас» в «Формуле-1»
Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот Мик Шумахер заявил, что не жалеет о том, что начал карьеру в «Формуле-1» в команде «Хаас».

«Нет, вовсе нет. Я здесь счастлив, со всеми хорошие отношения. Здорово, что я оказываю такое большое влияние на разработку и настройку болида, хотя начинаю лишь второй сезон в «Ф-1». Я расту вместе с командой», — приводит слова гонщика Bild.

Шумахер также отметил, что доволен тестами в Барселоне.

«Первые впечатления позитивные. Думаю, мы можем выжать из машины больше, но сложно оценивать расклады до первой гонки в Бахрейне», — добавил пилот.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.bild.de/sport/motorsport/motorsport/formel-1-mick-schumacher-spricht-ueber-seine-ziele-79363586.bild.html
Формула-1
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