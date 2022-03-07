Мик Шумахер: «Не жалею, что выступаю за «Хаас», я здесь счастлив»
Мик Шумахер не жалеет, что выступает за «Хаас» в «Формуле-1»
Пилот Мик Шумахер заявил, что не жалеет о том, что начал карьеру в «Формуле-1» в команде «Хаас».
«Нет, вовсе нет. Я здесь счастлив, со всеми хорошие отношения. Здорово, что я оказываю такое большое влияние на разработку и настройку болида, хотя начинаю лишь второй сезон в «Ф-1». Я расту вместе с командой», — приводит слова гонщика Bild.
Шумахер также отметил, что доволен тестами в Барселоне.
«Первые впечатления позитивные. Думаю, мы можем выжать из машины больше, но сложно оценивать расклады до первой гонки в Бахрейне», — добавил пилот.
Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.
Новости