Мик Шумахер: «Не жалею, что выступаю за «Хаас», я здесь счастлив»

Мик Шумахер не жалеет, что выступает за «Хаас» в «Формуле-1»

Пилот Мик Шумахер заявил, что не жалеет о том, что начал карьеру в «Формуле-1» в команде «Хаас».

«Нет, вовсе нет. Я здесь счастлив, со всеми хорошие отношения. Здорово, что я оказываю такое большое влияние на разработку и настройку болида, хотя начинаю лишь второй сезон в «Ф-1». Я расту вместе с командой», — приводит слова гонщика Bild.

Шумахер также отметил, что доволен тестами в Барселоне.

«Первые впечатления позитивные. Думаю, мы можем выжать из машины больше, но сложно оценивать расклады до первой гонки в Бахрейне», — добавил пилот.