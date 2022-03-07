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Сегодня, 10:58

Владелец «Хаас» прокомментировал расторжение контракта с Никитой Мазепиным

В «Хаас» высказались по поводу расторжения контракта с Никитой Мазепиным
Виктория Кравченко
Никита Мазепин.
Фото Instagram

Владелец «Хаас» Джин Хаас рассказал о критике в адрес команды из-за сотрудничества с россиянином Никитой Мазепиным.

5 марта «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с россиянином, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

«Было много резкой критики по поводу ситуации на Украине. Она становилась просто сокрушающей. Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наши спонсоры не могут. Компания «Хаас» всегда была основным спонсором команды, не знаю, почему люди говорили, что она стала российской, ее логотипы всегда были на машине. У нас все хорошо. Конечно, мы хотели бы больше денег, но мы в порядке», — цитирует Хааса РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне, он выступал в одной команде с сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Миком.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220307/formula-1-1777010947.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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