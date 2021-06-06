Мик Шумахер: «Надеюсь, мы не так много уступим соперникам»

Перед началом «Гран-при Азербайджана» пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о настрое на гонку.

«После пятничных тренировок на моей машине заменили двигатель — снова поставили тот, что использовался в первых гонках. Проблема связана с давлением масла, но мы пока не знаем причину.

В целом, мне все равно, выступать ли на городских трассах или на стационарных — я счастлив каждый раз, когда сажусь за руль. Мне комфортно на любых трассах и в любых условиях.

Впереди сложная гонка. Надеюсь, мы сможем участвовать в борьбе или, по крайней мере, не очень много уступим соперникам», — приводит слова Шумахер Autosport.