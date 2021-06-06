Мазепин рассказал о своем плане на гонку в Азербайджане
6 июня 2021, 13:47
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем плане на гонку «Гран-при Азербайджана».
«Мы планируем провести первые пару кругов чисто, после этого хотим стабилизироваться в гонке. Надеюсь, что наша скорость будет хорошей. Трасса в Баку — обгонная, это может позволить продвинуться вперед», — сказал Мазепин в прямом эфире в официальном Twitter «Формулы-1».
Мазепин займет 18-е место на стартовой решетке.
Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 15.00 (мск).
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