Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин рассказал о своем плане на гонку в Азербайджане

6 июня 2021, 13:47
Теги:

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем плане на гонку «Гран-при Азербайджана».

«Мы планируем провести первые пару кругов чисто, после этого хотим стабилизироваться в гонке. Надеюсь, что наша скорость будет хорошей. Трасса в Баку — обгонная, это может позволить продвинуться вперед», — сказал Мазепин в прямом эфире в официальном Twitter «Формулы-1».

Мазепин займет 18-е место на стартовой решетке.

Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 15.00 (мск).

Читайте также

Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Каким будет состав России на Олимпиаде с игроками НХЛ? И есть ли шанс на реванш с Канадой?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд