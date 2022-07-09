«Мерседес» раскрывает степень повреждения болидов после аварии в квалификации «Гран-при Австрии»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что после пятничных аварий в квалификации «Гран-при Австрии» команде предстоит исправить много повреждений.

«Есть много повреждений. Я думаю, у нас есть два пола, две коробки, которые нам нужно будет осмотреть. Заднее крыло, множество мелких кусочков. В гараже вечером все выглядело так, будто кто-то уронил на пол машинку Лего. Но механики отлично справляются со своей работой. Обе машины довольно сильно пострадали. Мы надеемся, что у нас будет хорошая машина для спринтерской гонки», — приводит слова Вольффа Motorsport Week.

Квалификация «Гран-при Австрии» дважды прерывалась красными флагами. Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон попал в аварию в седьмом повороте. Его машину развернуло и он ударился о стену.

После рестарта в аварию попал еще один пило команды Джордж Расселл. Он не справился с управлением в десятом повороте и машина ударилась о барьер из шин.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка.