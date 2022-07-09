Рассел обеспокоен повреждениями болида после аварии в квалификации «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел обеспокоен повреждениями болида после аварии в квалификации «Гран-при Австрии».

«Я бы не сказал, что мне повезло, нам нужно проанализировать повреждения, полученные в аварии. В такой ошибке нет ничего удачного или счастливого. Мы могли быть в четверке... Но сейчас нам нужно понять, насколько велик ущерб», — приводит слова Рассела RacingNews365.

Квалификация «Гран-при Австрии» дважды прерывалась красными флагами. Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон попал в аварию в седьмом повороте. Его машину развернуло и он ударился о стену.

После рестарта в аварию попал еще один уже Расселл. Он не справился с управлением в десятом повороте и машина ударилась о барьер из шин. Пилот самостоятельно покинул болид.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. На следующий день пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».