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Сегодня, 10:32

Рассел обеспокоен повреждениями болида после аварии в квалификации «Гран-при Австрии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Рассел обеспокоен повреждениями болида после аварии в квалификации «Гран-при Австрии».

«Я бы не сказал, что мне повезло, нам нужно проанализировать повреждения, полученные в аварии. В такой ошибке нет ничего удачного или счастливого. Мы могли быть в четверке... Но сейчас нам нужно понять, насколько велик ущерб», — приводит слова Рассела RacingNews365.

Квалификация «Гран-при Австрии» дважды прерывалась красными флагами. Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон попал в аварию в седьмом повороте. Его машину развернуло и он ударился о стену.

После рестарта в аварию попал еще один уже Расселл. Он не справился с управлением в десятом повороте и машина ударилась о барьер из шин. Пилот самостоятельно покинул болид.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. На следующий день пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://racingnews365.com/russell-worried-about-car-damage-after-qualifying-shunt
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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