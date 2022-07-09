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Сегодня, 15:05

Карлос Сайнс показал лучшее время во второй практике «Гран-при Австрии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практики свободных заездов «Гран-при Австрии».

Гонщик проехал круг за 1 минуту и 08,610 секунды.

Второе место занял его сокомандник Шарль Леклер (+0,050 секунды), на третьей позиции Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (+0,168).

Сегодня, 9 июля, также состоится спринтерская гонка «Гран-при Австрии», начало — в 17:30 мск. По ее итогам распределят стартовые места в главной гонке, которая пройдет в воскресенье.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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