«Мерседес» планирует отказаться от попыток оспорить победу Ферстаппена в чемпионате

Команда «Формулы-1» «Мерседес» собирается отказаться от подачи апелляции на решение стюардов отклонить протест команды на результаты «Гран-при Абу-Даби», сообщает The Times.

По информации источника, в «Мерседес» все еще недовольны исходом последней гонки сезона-2021, но команда готова поставить интересы «Формулы-1» выше своих и отказаться от попыток оспорить чемпионство Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

После гонки «Гран-при Абу-Даби», которую выиграл Ферстаппен, «Мерседес» подал сразу два протеста. Первый протест касался обгона Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Оба были отклонены стюардами. После этого «Мерседес» заявил о намерении подать апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA)

Итоги сезона-2021 будут подведены в четверг, 16 декабря. В этот день пройдет церемония, на которой FIA официально наградит чемпиона мира.