Линекер — о финише «Ф-1»: «Представьте, что «Сити» ведет в 3 мяча у «Ливерпуля», а судья решает провести серию пенальти»
16:09
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итоговый результат сезона-2021 «Формулы-1».
«Представьте, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» идут нога в ногу в борьбе за титул. В последнем туре сезона они встречаются друг против друга, и «Сити» ведет в три мяча за несколько минут до конца. Судья решает, что будет интереснее провести серию пенальти. Более того, игроки «Сити» должны быть босиком. Это «Ф-1», — написал Линекер в Twitter.
В воскресенье, 12 декабря, Ферстаппен стал чемпионом сезона-2021 «Формулы-1». Победу 24-летнему голландцу принесла победа на «Гран-при Абу-Даби», где он опередил Льюиса Хэмилтона.
После гонки «Мерседес» направил два официальных протеста после финиша «Гран-при Абу-Даби», однако оба были отклонены.
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