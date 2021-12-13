Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итоговый результат сезона-2021 «Формулы-1».

«Представьте, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» идут нога в ногу в борьбе за титул. В последнем туре сезона они встречаются друг против друга, и «Сити» ведет в три мяча за несколько минут до конца. Судья решает, что будет интереснее провести серию пенальти. Более того, игроки «Сити» должны быть босиком. Это «Ф-1», — написал Линекер в Twitter.

Imagine Man City and Liverpool going toe to toe for the title. On the last day of the season they meet & City are 3 up with just minutes to go. The referee decides it would be more exciting to have a penalty shootout. What's more the City players have to be barefooted. That's @F1 — Gary Lineker ? (@GaryLineker) December 13, 2021

В воскресенье, 12 декабря, Ферстаппен стал чемпионом сезона-2021 «Формулы-1». Победу 24-летнему голландцу принесла победа на «Гран-при Абу-Даби», где он опередил Льюиса Хэмилтона.

После гонки «Мерседес» направил два официальных протеста после финиша «Гран-при Абу-Даби», однако оба были отклонены.