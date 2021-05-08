Мазепин: «Я не умею исчезать в воздухе»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал об инциденте с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом по ходу квалификации «Гран-при Испании». В итоге, россиянин получил штраф за блокировку.

«Я действительно пытался пропустить Ландо, как только мне сообщили, что он приближается, но это сложно сделать, когда тебя обгоняют две машины на подъезде к очень медленному и узкому последнему повороту. Учитывая, что длина машины составляет два с половиной метра, там просто не было места для третьей машины, особенно если в этот момент вас догоняет четвертая машина на полной скорости. Я не чувствовал, что у меня есть вариант пристроиться третьим, поскольку в таком случае заднее левое колесо моей машины осталось бы на гоночной траектории.

Единственным вариантом оставалось сделать то, что я сделал. К сожалению, в тот момент вместе сложились все эти факторы. Я не расстраиваюсь из-за произошедшего, поскольку ничего не мог сделать, кроме как исчезнуть в воздухе. К сожалению, так я еще не умею», — приводит слова Мазепина Autosport.