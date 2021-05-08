Мазепин получил штраф за блокировку Норриса

Стюарды «Гран-при Испании» сочли пилота «Хааса» Никиту Мазепина виновным в блокировке гонщика «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте квалификации, сообщает Autosport.

Мазепину присудили штраф в виде потери трех мест на решетке. Он не повлияет на стартовую позицию Никиты, показавшего последнее время. Также гонщик получил штрафной балл, который стал вторым для него в «Формуле-1».