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Мазепин получил штраф за блокировку Норриса

19:46
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Стюарды «Гран-при Испании» сочли пилота «Хааса» Никиту Мазепина виновным в блокировке гонщика «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте квалификации, сообщает Autosport.

Мазепину присудили штраф в виде потери трех мест на решетке. Он не повлияет на стартовую позицию Никиты, показавшего последнее время. Также гонщик получил штрафной балл, который стал вторым для него в «Формуле-1».

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