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Экс-менеджер Косаченко прокомментировала выступление Мазепина в «Ф1»

21:56
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Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» 20-й результат Никиты Мазепина в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Мне кажется, что все идет своим чередом, как и все предыдущие этапы. Были ошибки на пятничных тренировках, но это пока объяснимо. Не думаю, что можно было ожидать каких-то других результатов. Хочется верить, что ко второй части сезона выступления станут лучше. Давайте не будем забывать, что многое зависит от машины», — сказала Косаченко «СЭ».

Косаченко добавила, что сегодня была только квалификация, завтра уже будет гонка, и она гораздо важней.

«Все те, кто его критикуют не разбивающиеся люди в автоспорте. Никита прошел колоссальный путь, чтобы оказаться на этом месте, ему нужно время, тогда и будет прогресс. У нас был Петров, потом Квят, людям все не нравятся. Общественность негодует караван идет», добавила Косаченко.

Мазепин занял последнее место в квалификации «Гран-при Испании». Четвертый этап «Формулы-1» проходит с 7 по 9 мая.

(Антон Иванов)

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