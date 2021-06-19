Мазепин уверен, что в Формуле-1 практически не осталось джентльменов

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин заявил, что в Формуле-1 почти не осталось джентльменов, а неофициальное соглашение между гонщиками не обмениваться позициями перед началом быстрых кругов уже никем не поддерживается.

«Не думаю, что сейчас в Формуле-1 есть много джентльменов, – цитирует Мазепина Racer. – Очевидно, все говорили как я нарушил соглашение в Бахрейне, а затем три великих гонщика сделали то же самое в Баку. Это всё, что я видел. Думаю, теперь каждый отказался от этой идеи джентльменства. С тех пор я не слышал, чтобы кто-то когда-либо поднимал об этом разговор».

Сегодня, 19 июня, Мазепин занял 18-е место в первой и 20-е (во второй) практиках квалификации «Гран-при Франции», которое проходит с 18 по 20 июня.