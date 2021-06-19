Фернандо Алонсо: «Девятое место — наш максимум»
22:45
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо стал девятым в квалификации «Гран-при Франции», повторив свой лучший результат в сезоне.
«Трудно было всем, так как условия на трассе между тренировкой и квалификацией изменились, — сказал Алонсо Motorsport. — Надо было отреагировать на изменение направления ветра. Но мы выполнили свой план. Думаю, сегодня мы добились максимума».
В гонке серьезных улучшений позиции Алонсо не ждет.
«Завтра посмотрим, сможем ли набрать хорошие очки. Честно говоря, я не знаю, чего ждать от гонки. Вокруг нас сильные соперники. Так что, размышляя о больших очках, надо быть реалистами. Думаю, пару очков мы можем набрать, но не много», — заключил пилот.
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