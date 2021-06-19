Мазепин заявил, что не был доволен своей машиной в квалификации «Гран-при Франции»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин остался недовольным своей машиной в квалификации «Гран-при Франции».

«Я не очень доволен своей машиной, — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса». — У нас были три тренировки, на которых мы ищем настройки и входим в ритм, но в первом сегменте поведение машины может отличаться. Увы, я не успел установить быстрый круг, когда это было нужно. Когда во время сегмента появляется два периода красных флагов, такое случается.

Учитывая статистику, такие вещи случаются редко, но когда такое происходит, вечером в субботу сложно заснуть.Такое случается. Далее длинная гонка, в которой всё будет зависеть от гоночного темпа, так что посмотрим, что получится".

«Гран-при Франции» проходит с 18 по 20 июня. По итогам первой практики Мазепин занял 18-е место, во второй практике россиянин занял последнюю, 20-ю строчку.