После длительных переговоров с представителями команд было принято решение, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен будет рестартовать с третьего места на «Гран-при Саудовской Аравии».

Это будет уже второй рестарт в гонке. Во время первого рестарта голландец обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вышел на первое место, одна Ферстаппен нарушил правила, срезав кусок трассы.

За это его отодвинули на третье место. Первым будет стартовать Эстебан Окон, вторым — Льюис Хэмилтон.