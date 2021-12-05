Ферстаппен будет рестартовать с третьего места, Хэмилтон — со второго
21:39
После длительных переговоров с представителями команд было принято решение, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен будет рестартовать с третьего места на «Гран-при Саудовской Аравии».
Это будет уже второй рестарт в гонке. Во время первого рестарта голландец обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и вышел на первое место, одна Ферстаппен нарушил правила, срезав кусок трассы.
За это его отодвинули на третье место. Первым будет стартовать Эстебан Окон, вторым — Льюис Хэмилтон.
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