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Мазепин рассказал о проблемах, возникших в первый день «Гран-при Венгрии»

20:41
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями после первого дня «Гран-при Венгрии».

«С физической точки зрения — трудный день, но мы должны были проехать много кругов. К сожалению, в первой сессии у меня случился прокол, который не позволил попробовать «софт», хотя мы компенсировали это очень длинным отрезком. Неидеальная ситуация для автодрома, где ты не можешь обгонять.

Но мы накопили опыт и данные. Начиная с «Гран-при Великобритании», нам удается хорошо стабилизировать машину. На такой трассе, как в Сильверстоуне, мы показали хороший темп на длинных отрезках. Теперь нам нужно сместить баланс вперед в медленных поворотах, и все будет хорошо", — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

В первой практике Мазепин показал 19-й результат, но во второй сессии он стал уже 20-м.

«Гран-при Венгрии» проходит с 30 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/hungarian-grand-prix-friday-recap

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