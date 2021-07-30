Ферстаппен подвел итоги первого дня «Гран-при Венгрии»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Венгрии».

«В перерыве между практиками мы внесли в настройки некоторые изменения, и теперь нужно будет посмотреть, какой вариант сработал. На трассе было очень жарко и проехать здесь оптимальный круг не так просто.

Нам нужно прибавлять в скорости на круге. Хотя темп на длинной дистанции тоже нужно улучшать. Надо будет изучить много вещей, но я бы не сказал, что мы как-то шокированы. Команда знает что делать.

Отставание не так велико, чтобы его невозможно было отыграть. Так что я не слишком беспокоюсь. С учетом высоких температур день получился непростым, но по прогнозу нас ждет небольшой дождь, что должно сделать все только интереснее, так что посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Speed Week.

Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при». Во второй сессии он стал третьим, уступив пилотам «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.

«Гран-при Венгрии» проходит с 30 июля по 1 августа.