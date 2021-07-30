В «Ред Булле» рассказали о проблемах с болидом, которые возникли во время практики «Гран-при Венгрии»
Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал о проблемах команды, которые возникли в первый день «Гран-при Венгрии».
«Во второй практике у нас внезапно появилась огромная недостаточная поворачиваемость, и мы не понимали, откуда она взялась. Мы до сих пор этого не знаем. Теперь придется все проверить и понять, не могли ли какие-либо наши действия привести к недостаточной поворачиваемости. Кроме этого, болид не реагировал на изменения, которые мы вносили», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на RTL.
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при». Во второй сессии он показал только третий результат, уступив пилотам «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.
«Гран-при Венгрии» проходит с 30 июля по 1 августа.
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/90341/red-bull-doesn-t-know-where-understeer-is-coming-from-check-everything-now.html
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