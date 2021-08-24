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Мазепин рассказал, чем занимался в летний перерыв в «Формуле-1»

23:12
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как провел летний перерыв между гонками «Формулы-1».

«Летний перерыв прошел очень хорошо. К сожалению, трех недель никогда не хватает, чтобы полностью отключиться. Мне пришлось сдавать экзамены, чтобы в сентябре поступить в университет.

В «Формуле» длинный сезон, и нужно время, чтобы как следует подготовиться к вызову, который ожидает тебя во второй половине сезона. Я сосредоточился на учебе, а также путешествовал в горах на квадроцикле, сфокусировался на том, что мне нравится. В последние полторы недели я тренировался, так что я готов", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/nikita-mazepin-qa-belgian-grand-prix

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Екатерина Савостина все материалы автора

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