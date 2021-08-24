Мазепин рассказал, чем занимался в летний перерыв в «Формуле-1»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как провел летний перерыв между гонками «Формулы-1».

«Летний перерыв прошел очень хорошо. К сожалению, трех недель никогда не хватает, чтобы полностью отключиться. Мне пришлось сдавать экзамены, чтобы в сентябре поступить в университет.

В «Формуле» длинный сезон, и нужно время, чтобы как следует подготовиться к вызову, который ожидает тебя во второй половине сезона. Я сосредоточился на учебе, а также путешествовал в горах на квадроцикле, сфокусировался на том, что мне нравится. В последние полторы недели я тренировался, так что я готов", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.