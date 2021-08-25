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Жена Михаэля Шумахера запрещает менеджеру Веберу навещать гонщика в больнице

18:25
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Вилли Вебер, менеджер Михаэля Шумахера, сообщил, что в последний раз он видел семикратного чемпиона мира за несколько недель до трагического случая.

«По сей день ни телефонных звонков, ни писем. Теперь я знаю, что Коринна удалила меня из своей жизни. Как я превратился в изношенную шину за все эти годы? Почему мне не разрешено навещать Михаэля? За что мне такое наказание?

Тогда я не сразу сел в самолет и прилетел к нему в больницу. Я увидел толпу и подумал, что теперь мне не нужно стоять в очереди. Это было неправильно. Я должен был немедленно прилететь туда», — написал Вебер в автобиографии «Бензин в крови».

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы на горнолыжном курорте в Альпах. Предполагается, что на медицинские услуги, в которых нуждается Михаэль, уходит 3 миллиона евро в год.

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Александр Кравченко все материалы автора

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